Martínez-Almeida: "Tengo éxito por mí mismo como para ir a una 'app' para ligar"

Borja B. Hojas via Getty Images El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha concedido una entrevista a La Otra Crónica de El Mundo en la que ha conversado sobre temas menos políticos y más personales.

También ha aprovechado para contestar a Javier Bardem y a El Gran Wyoming, que le criticaron hace unos días y ha bromeado asegurando que estas polémicas le vienen bien políticamente y que “no es como para que le envíe un ramo de flores a Penélope [Cruz] en agradecimiento pero casi”.

Al final de la entrevista, la periodista pregunta al regidor madrileño por aquellas declaraciones, también al mismo medio, en el que aseguró que Begoña Villacís, vicealcaldesa, “le estaba buscando novia”.

Según Martínez-Almeida, su compañera de Gobierno municipal “está demasiado ocupada y se ha olvidado” de buscarle novia. “Habrá que decirle, oye Begoña, te comprometiste”, bromea.

Preguntado por los rumores que le relacionan con una compañera de partido, la diputada Beatriz Fanjul, no sabemos si también en broma o quizás en serio suelta esta respuesta: “Es una extraordinaria noticia que Bea sea diputada, es una de las políticas con más futuro, es una persona excepcional y en tercer lugar entre Bea y yo...el tiempo lo dirá”.

¿Y las aplicaciones para ligar, las ha probado el alcalde de Madrid? Esto contesta: “No he probado ninguna y no me llama la atención. Tengo éxito por mí mismo como para ir a una app”.

Y después, añade, preguntado por el hecho de ser un político “sin familia”: “Creo que a la gente le inspiro confianza. Lo que piensan es: mira este chico, soltero y tal, vive entregado a nosotros. No tiene otra cosa que hacer. Siempre les gusté más a las madres que a las hijas eso es verdad, y en términos políticos es una ventaja”.