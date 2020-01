Medicamentos a un precio justo

A finales de octubre de 2019 era admitida a trámite en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el precio de los nuevos medicamentos. Tras este placet, las instituciones promotoras disponen de 9 meses (+ 3 prorrogables) para recoger 500.000 firmas, necesarias para poder defender la ILP en sede parlamentaria. Hay otras organizaciones adheridas, lo que alienta la confianza en alcanzar el medio millón de apoyos. También es cierto que el éxito final es difícil: de ciento y pico ILP presentadas en 41 años de democracia, sólo dos han sido aprobadas, signo del poder de los partidos y su impermeabilidad a propuestas ajenas.

Origen de la propuesta

Ello no obvia la necesidad de esta iniciativa, originada por el escándalo de los altos precios de algunos medicamentos (de algunos, es importante reiterar), que se desató en España con el primero de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, el Sovaldi(R), que la multinacional Gilead comenzó a vender en EEUU –donde los precios son libres– en diciembre de 2013 a 84.000 dólares el tratamiento stándar de 84 días, esto es, a 1.000 dólares la pastilla y día. En España el precio se estableció en 2014 en torno a 25.000 € si bien, gracias a la batalla de las plataformas de enfermos de hepatitis C (PLAFHC, una de las firmantes de la ILP), el precio se redujo y se consiguió la distribución universal a los enfermos españoles desde abril de 2015. De ahí surgió el libro, publicado por Farmamundi: «Hepatitis C, la revolución de los pacientes», ejemplo de lo que la lucha social puede lograr.