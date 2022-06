Moreno arrasa en Andalucía con una histórica mayoría absoluta

Un resultado histórico. Sin precedentes. El PP, con Juanma Moreno a la cabeza, ha arrasado en las elecciones andaluzas, con 58 escaños. Los votantes del sur han dictado sentencia optando por una derecha de corte moderado y surtiendo efecto la llamada de los populares para lograr esa mayoría absoluta y no tener que meter a Macarena Olona en el Gobierno de la Junta.

Lo que deja esta noche es esa mayoría absoluta del Partido Popular, con hechos históricos como ser la primera fuerza en todas las provincias, mientras que el PSOE apenas ha resistido, quedándose con 30 diputados y con el golpe moral de dejar de ser la primera fuerza en su granero electoral. Vox sólo logra sumar 2 escaños, lo que supone que no ha funcionado el efecto Olona. Ciudadanos desaparece del Parlamento, lo que refleja una previa a su posible cierre nacional. Y la izquierda se hunde, principalmente por la división, bajando de los 17 escaños a los 5 de Por Andalucía y 2 de Adelante Andalucía.

El excelente resultado de los populares lleva a Juanma Moreno a convertirse desde este domingo en el gran barón del partido, con un estilo muy diferente al de Isabel Díaz Ayuso, que era el gran referente de victoria en estos momentos para el PP. Y el malagueño lo ha hecho con una fórmula distinta: convirtiendo al PP en un partido transversal en Andalucía capaz de captar feudos de la izquierda. A partir de este momento queda patente que la técnica del PP-A de que se le vote para que no llegue Vox surte efecto, frente a la ideas de pactos con la ultraderecha en Castilla y León y en Madrid.

El Partido Popular quiere utilizar esta victoria en el sur como símbolo de un cambio de ciclo electoral en todo el país. En el PSOE , que ha pasado muy “mala” noche, como confiesa un dirigente, defienden que no es extrapolable el resultado al resto del país, porque la comunidad andaluza tiene unas variantes muy especiales y se aferran a que han perdido tres escaños (la gran debacle psicológica estaba por debajo de ese número).

Tanto en el PP como en el PSOE son conscientes de que Andalucía vota con sus propias claves, no se trata de un efecto Feijóo. Hay que hablar más del efecto Juanma, que ha calado con un estilo que no se parece al típico ‘cortijero’ o ‘señorito’ andaluz, sino que conecta con otras capas con un perfil más poliédrico, con hechos como ser hijo de inmigrantes en Cataluña o no pertenecer a la aristocracia clásica andaluza.