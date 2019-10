Muere Santos Juliá, gran historiador del siglo XX, a los 79 años

El ensayista Santos Juliá (Ferrol, La Coruña, 1940), gran historiador del siglo XX en España, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 79 años, según informa El País, diario en el que colaboraba desde 1980.

Fue Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense y catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED y autor de numerosos trabajos sobre la historia de España del siglo XX.

“Socialismo, sindicalismo y republicanismo, Frente popular, la ciudad de Madrid, la República, la dictadura y la transición a la democracia son algunos de los temas que más me han interesado”, señalaba el ensayista en su web.

Dedicó especial atención a la figura de Manuel Azaña, de quien editó sus Obras Completas en siete volúmenes y la biografía Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940. También se ocupó de la historia de intelectuales, desde la revolución liberal hasta la generación de 1956, con la publicación de Historia de las dos Españas, que recibió el Premio Nacional de Historia en 2005.

Asimismo fue autor y coordinador de varias obras colectivas sobre violencia política, víctimas de la guerra civil, memoria, República, y coautor de otros títulos sobre franquismo, Madrid e historia de España contemporánea.

EnNosotros, los abajo firmantes, uno de sus últimos libros, contó la Historia contemporánea de España a través de los manifiestos y protestas que marcaron o impulsaron muchos de los acontecimientos más relevantes. Esta obra recibió el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald.

“Santos Juliá fue un intelectual responsable, no un mero repetidor de consignas, y construía sus argumentos a partir de unos hechos rigurosamente contrastados, y no siempre gustaron sus conclusiones. Ahora que se ha ido, su silencio cae como una losa y ya no hay manera de volverse para preguntarle cómo ve lo que está pasando. Así que este país se queda todavía más solo, huérfano y abandonado por los mejores en unos momentos complicados”, señala El País en su obituario.