Opciones de financiación para particulares: ¿cuál es la mejor alternativa?

Hay muchas razones que podrían motivar a un particular a buscar diferentes opciones de financiación. Podríamos necesitar algo de efectivo extra para adquirir un coche, para comprar una casa, para pagar una deuda o para montar un negocio y convertirnos en emprendedores.

1. Préstamos entre particulares sin intereses. Son préstamos que se organizan entre familiares y amigos. Un ejemplo muy habitual sería el de un hijo que pide a sus padres el dinero para pagar la entrada de una casa. En contra de lo que se puede pensar, este préstamo no se puede llevar a cabo sin más, sino que habrá que formalizarlo para evitar problemas con hacienda. En concreto, lo que se puede hacer es un préstamo entre particulares sin intereses.

Entre algunos de los detalles que se deben indicar en este documento, destacamos el plazo de devolución. Debe ser realista para evitar cualquier requerimiento por parte de la hacienda pública. Es la mejor opción de financiación, pero no siempre es posible.

Es bastante habitual que las condiciones de este tipo de financiación sean mejores que las que ofrecen los bancos, aunque no siempre es así. Muchos compradores se han visto estafados por unas condiciones abusivas o por una letra pequeña demasiado enrevesada como para que la entienda el usuario común.

4. Microcréditos. Pueden ser concedidos por los bancos, aunque lo más habitual es recurrir a empresas especializadas en ellos. Se caracterizan por no necesitar de muchos requisitos: por ejemplo, no será necesario contar con un aval y tan solo suele hacer falta acreditar que se está percibiendo una fuente de ingresos regular —con una nómina puede bastar, pero hay otras opciones si no se está trabajando—.