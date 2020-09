La respuesta de Casado cuando Alsina le pregunta si se queja de que Illa se entrometa en Madrid o de lo contrario

Carlos Alsina repreguntó pero ni por esas obtuvo una respuesta clara. Durante su entrevista de este lunes al líder del PP, Pablo Casado, quiso saber si quiere que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tome las riendas de la gestión de la pandemia o no, vista la situación en la Comunidad de Madrid.

Haciendo un repaso a los acontecimientos, Alsina lo resumió así: “Ustedes pasan de criticar a Sánchez porque toma tarde las decisiones en marzo, luego se quejan de que prorroga demasiado el estado de alarma, después de que la desescalada no se haga de una manera homogénea. Cuando llega agosto le critican porque se ha ido de vacaciones y se ha desentendido de la epidemia, ahora le critican porque quiere tener demasiada presencia a la hora de tomar decisiones en la Comunidad de Madrid”.

“No me queda claro si ustedes desean que volviera el mando único y que fuera el ministro Illa el decidiera qué hay que hacer en cada municipio de nuestro país o si ustedes desean que el ministro Illa no se meta donde no le llaman y que no opine sobre lo que hay que hacer”, planteó a Casado.