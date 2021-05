Casado, a otros votantes: "¿Es que el PP no combate la corrupción ni defiende la Educación y la Sanidad pública?"

Pablo Casado, presidente del PP, ha acompañado a la candidata de su partido a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la recta final de la campaña.

Lo ha hecho en Majadahonda, uno de los feudos del PP en la región, donde ha animado a la unidad del voto de la derecha en torno a su formación.

Y lo ha hecho dirigiéndose a los votantes de otros partidos, desde la extrema derecha a los votantes de izquierdas.

“Quiero decirles a aquellos que han votado alguna vez a un partido de derechas, ¿es que el PP no defiende la seguridad ciudadana? ¿Es que este PP no defiende la familia mejor que nadie?”, se ha dirigido, presumiblemente, a los votantes del partido de ultraderecha Vox.

“A aquellos que han votado a algún partido de centro: ¿es que este PP no combate la corrupción? ¿Es que este PP no defiende la unidad nacional?”, ha asegurado hablando de los votantes de Ciudadanos.

Y por último, hacia los votantes de izquierdas, ha preguntado lo siguiente: ”¿Es que este PP no defiende las pensiones, no defiende el empleo, no defiende la Educación pública y la Sanidad pública?”.

Al final de su mensaje, Casado se ha dirigido “a aquellos que hayan votado lo que hayan votado”. “Les digo: esta es vuestra casa, podéis confiar”.