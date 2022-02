“Pablo estaba en bucle”: las confesiones de un PP destrozado

Casado seguía en el despacho en Génova dispuesto a no ceder. Y convencido de que no había hecho nada malo aquel lunes. Si quería su cabeza, que fuesen a cortársela. No se podía creer lo que estaba pasando. Podía haber hecho cosas mal, reconocía, pero está convencido de que no había hecho nada malo. Y le dolía ver cómo los suyos se iban apartando. Apenas le han quedado apoyos, a su lado siempre Ana Beltrán y Pablo Montesinos.