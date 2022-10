Pablo Simón, profesor de la Carlos III, pide a sus alumnos usar "el método Montoya" al mandar mails

“Consejo a estudiantes: para escribir a un email a un profesor sígase el ‘método Montoya’ como ejemplo de buenas prácticas: - ‘Hola, me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir’. Estructura del email - Saludo. Presentación. Exposición del caso. Requerimiento”, ha escrito Pablo Simón, editor de Politikon, en la red social del pájaro azul.

Sergio le mandó un correo a Javier con el título ”atraseme el trabajo porgavor”. En el texto que manda “desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos” le pide al docente cambiar de fecha porque no le va a dar tiempo a terminarlo.