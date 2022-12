Page critica abiertamente a Sánchez: "No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que hoy es un día “muy duro” por el acuerdo entre el Gobierno y ERC para rebajar las penas por el delito de malversación , subrayando que “no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”. También destacó que los delincuentes no están arrepentidos, sino marcando su hoja de ruta hacia la independencia.

“Sí, es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica. Le hablo como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado”, ha agregado, en una comparecencia en la que se ha comprometido expresamente a presentar en próximas semanas una iniciativa legislativa ―“vacunada contra cambios de opinión”― que “impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles”.