Lo que ese pelo en el sofá quiere decirte

A veces es un calcetín. Otras veces el envoltorio de un paquete de magdalenas. O un bolígrafo. Quién no se ha encontrado en casa con un bolígrafo fuera de sitio. Ahí, sobre la encimera de la cocina. Descapuchado y extemporáneo, como depositado por un personaje de una película que no es la nuestra. También forman parte de esta categoría las puertas de los armarios medio abiertas y, por supuesto, ese limón en la nevera que se ha momificado y que descubrimos de repente. Y, por simetría, todas esas cosas que buscamos pero que no encontramos ni a la primera ni a la tercera. Encabezando la lista, claro está, las llaves de casa. Y también el cargador del móvil o una horquilla para el pelo.

Otras personas, por el contrario, no toleran las mismas pelusas y se enfurecen cuando hay un solo pelo en el sofá. Ese pelo que está en todos los sofás del mundo, incluso cuando llegan a casa nuevos, de fábrica. Esas mismas personas no aguantan que las toallas se amotinen y se arremolinen, ni los botes de gel de baño abiertos. Suelen tener criterios estrictos para ordenar su ropa, como por ejemplo por colores o tamaños, y le echarán la bronca sin dudarlo a esas medias que sobresalen, como lenguas translúcidas, del cajón de la ropa interior.

Que los objetos se rebelen y estén fuera de sitio es algo grande, porque sirven de retenedores de una vida que cada vez se nos está acelerando más. Si no fuera por esos momentos nada frenaría ni el rumiar de nuestros pensamientos ni esa prisa crónica que tenemos por llegar a no se sabe dónde. No encontrar el bote de café por la mañana y entregarse de inmediato al frenesí de abrir todas las portezuelas no es una tragedia, es una llamada a lo contrario, a detenerse. De igual manera, un envase que se resiste a abrirse y un mando a distancia que juega al escondite tienen un mensaje para nosotros. Y es que la prisa no puede extenderse sin solución de continuidad a lo largo y ancho de todos los momentos y aspectos de nuestra vida. Que en algún momento hay que parar. Y, como la mayoría de la gente no sabe ni cómo ni cuando, de un tiempo a esta parte los objetos se están rebelando cada vez más. Para traernos de nuevo a la calma, al detenimiento, a la reflexión.