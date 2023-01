Esta es la raza de perro que menos ladra

Aleksandr Krushelnyckyi / 500px via Getty Images

Características de los Basenji

Pese a no ser muy populares en España, se considera una de las razas más compatibles con el ser humano por sus similitudes a la hora de comportarse, su autonomía con el lavado y su ‘saber estar’ en ciertas situaciones en las que otros perros no se consideran especialmente aptos. Se podría decir que son perros considerablemente maduros y dóciles.

IzaLysonArts / 500px via Getty Images

La particularidad de no ladrar es cierta, pero requiere ciertos matices. Lo que ocurre con estos perros es que no presentan un ladrido típico y es que, la anatomía de su laringe es distinta. Esto provoca que sus cuerdas vocales sean más estrechas y no puedan reproducir el sonido ‘estándar’ de un ladrido, por lo que recurren a un aullido más prolongado en el tiempo.