Plácido Domingo, yo no te compro

Veinte mujeres. No una, ni dos, ni tres: veinte, han confesado públicamente los episodios de abuso de poder y de abuso sexual que vivieron con Plácido Domingo. Veinte mujeres que no necesariamente se conocen. Veinte mujeres que coinciden tanto en las sensaciones de “terror”, “intimidación”, “pánico”, como en los detalles “acercando”, “tocando”, “metiendo”. Veinte mujeres profesionales que tienen cosas mucho más importantes que hacer que inventar chismes. Veinte mujeres autosuficientes que no han pedido ningún tipo de recompensa por hablar alto. Veinte mujeres que tienen mucho que perder (reputación, energía, credibilidad) y nada que ganar. Varias decenas de testigos entre músicos, tramoyistas, sastres y empleados del mundo de la ópera han corroborado sus relatos, afirmando que era un secreto a voces y que evitaban juntar a Plácido con mujeres atractivas porque se le iban las manos. El número no es un dato trivial: indica que no era un caso aislado sino una práctica habitual.

Pero el mundo continúa contratando, escuchando y ovacionando al famoso tenor. Es curioso que habiendo reconocido los hechos mediante un comunicado (probablemente adelantándose a otras confesiones que pudieran salir) muchas personas e instituciones sigan negando la mayor y mirando hacia otro lado. Algunos prefieren creer a quien no conocen en lugar de a las personas que sí lo trataron. Otros evitan cuestionarle para no cuestionarse a sí mismos, quizás porque se ven demasiado reflejados. Algunas mujeres le defienden porque, aunque a ellas también las tocara, no lo consideran un acto de abuso sino de caballerosidad. Y mucha gente se indigna porque no entiende que no hayan hablado antes y ensucien de esta manera su reputación y su trayectoria. Según Paloma San Basilio las mujeres “merecen ir por la vida sin tener que ir mirando hacia atrás”. Las mujeres merecen ir por la vida sin ser acosadas, por eso mismo lo están revelando, para que no haya más casos.