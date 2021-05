Política con perspectiva gitana

Aun siendo conscientes de que no son sencillos los tiempos actuales, debemos fortalecernos para enfrentar los mensajes de odio contra las minorías sociales que, por desgracia, están calando peligrosamente en nuestra sociedad. Mensajes de odio promovidos por la ultraderecha que niegan, por ejemplo, la existencia de violencia de género y del propio antigitanismo. La ultraderecha no reconoce el antigitanismo porque para ella los gitanos y las gitanas no somos más que un paisaje, no sujetos de derecho.

No se puede dejar sin respuesta ni una sola de las afirmaciones de las derechas españolas que discutan los valores que, para los y las socialistas, son el corazón de nuestro ideario y de la democracia en sí, y que coinciden plenamente con los valores de la Constitución. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que vamos a seguir haciendo.

No me sorprende que los representantes de Vox en la comisión de derecho sociales no estuvieran del lado del pueblo gitano, ya que eso no es nuevo. Dice la ultraderecha que el antigitanismo es fruto de la “manipulación sectaria” y de la “mente calenturienta de la ultraizquierda”. Habría que recordarles a sus señorías que el pueblo gitano cultiva los valores colectivos y solidarios, y que estamos diametralmente en contra de todo tipo de discriminación, que ellos no condenan porque no reconocen su existencia, y que es la base sobre la que se sustentan las ideologías que nos han masacrado durante siglos.

Para quienes dentro de su hipocresía y cinismo quieren seguir fomentando la discriminación contra el pueblo gitano, el mensaje es claro: si nunca han podido someternos, menos podrán ahora que llegamos pisando fuerte, y sin miedo al fascismo, para defender nuestro futuro.