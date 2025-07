Sémper relata cómo se enteró de que padecía cáncer: “Me convenció mi mujer de que me hiciera las pruebas”

La noticia sacudió a todos el pasado lunes cuando, en la rueda de prensa habitual del Partido Popular, el portavoz del grupo, Borja Sémper, anunciaba justo antes de finalizar que padecía cáncer. “En el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno, que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", ha comunicado”, informaba ante los medios de comunicación. El miembro popular ha concedido este martes una entrevista en el programa de Carlos Alsina de Onda Cero, Más De Uno, después de la noticia donde ha desarrollado cómo se enteró de la enfermedad.

“Mi mujer me convenció de que me hiciera el chequeo. Cuando nos vemos ante una analítica médica siempre, o por lo menos en mi caso, solemos posponerlo lo máximo que podemos. Yo decía que ‘después del Congreso’ y luego ‘después del verano’, pero Bárbara me animó a que me lo quitara rápido y ahí fue cuando me enteré”, relataba Sémper ante los micrófonos verdes en una intervención que ha esgrimido desde que se enteró de que padecía un tumor, hasta cómo gestionó comunicárselo a los suyos a cómo afronta ahora el día a día sabiendo que comienza un arduo camino hasta la curación.

“Desde ayer a este momento, todo ha sido una ola de afecto y de generosidad. Hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier circunstancia. Esta enfermedad es muy puñetera, el cáncer es una de las palabras más malditas que podemos pronunciar, pero agradezco que se pueda decir con naturalidad”, conversaba el portavoz popular que apostó por adelantarse y contarlo antes de que saliera en cualquier sitio. “Pude quitarle hierro al asunto porque al final somos muchos los que tenemos cáncer y hago humor del asunto”, proseguía afirmando que “quiere conseguir que esa palabra sea menos maldita”.

“La internista médica, Paula, me lo contó con muchísimo tacto y fue por etapas, desde que te lo dicen hasta que sabes la dimensión del problema hay un tiempo, cinco infernales días”, aseguraba Sémper que asistió al Congreso Nacional de los populares con la mejor sonrisa que podía poner. “Entiendo que no estés ahora mismo muy interesado en esto”, le decía el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el primer fin de semana de este mes de junio.

Ahora, Sémper sabe que le toca una travesía que afronta con humor y naturalidad: “todas las bromas que hago no son declaraciones políticas, lo digo por los teletipos”, reía irónico en Onda Cero. “El sector de los niños de 14 y 19 años son conscientes de lo que hay y a los más pequeños intentamos tenerles un poco protegidos”, ha asegurado este martes el líder popular que ha recibido una ola de afecto desde todos los espectros ideológicos y sociales. “Sé que, aunque me prepare no va a ser suficiente, pero con todos los que he hablado que saben del asunto me han dicho que piense en el día a día y en eso estamos”.