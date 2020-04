¿Por qué estoy durmiendo tan mal?

Tero Vesalainen via Getty Images

Ciclos luz-oscuridad

La cama es para dormir

Otro aspecto importante es que la cama debe servir para dormir. Si estando en casa en la cuarentena nos da por ver la tele durante el día en la cama, chatear o incluso comer, de alguna manera nuestro patrón mental no va a asociar cama con dormir. Esta asociación ahora se modificará por “el libre albedrío”.

Haz el plan del día

Cuando te levantes, actúa como si fueras a hacer una jornada de trabajo normal. No te quedes con el pijama o la bata de casa. Ponte ropa cómoda para trabajar, pero evita que sea el chándal o algo que al cerebro le recuerde que el plan del día no está forjado.

Practica la atención en el momento presente, fijando tu conciencia en lo que estás experimentando en percepción y sensación respecto a la actividad que efectúas. A modo de ejemplo, si estás cocinando, dedica ese rato a percibir los olores, a maquinar el “toque especial” que le vas a dar al plato, a la textura que van adquiriendo los alimentos, etc.

Igor Vershinsky via Getty Images

Si haces tele-trabajo, no te sientes al ordenador por tiempo indefinido. Ponte un horario. Mejor hacer pausas como si estuvieras en tu lugar de trabajo habitual: Haz la pausa del café de media mañana, la de comer, etc. Mejor no sobrepasar un número razonable de horas delante del ordenador.