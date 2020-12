Por qué González y Aznar tocan más las narices que Zapatero y Rajoy

En la derecha, las cosas están aparentemente más calmadas desde que Pablo Casado, un chico de Aznar, lidera el partido. Pero hasta ese momento, Aznar se dedicó a meter un dedo en el ojo de Mariano Rajoy siempre que pudo. Son sonadas sus descalificaciones descaradas e incluso de mal gusto, igual que los desplantes ante los focos. Los presidentes populares no se hablaban y Aznar lo exhibía con toda descortesía. Durante años, los paper de FAES, el think tank aznarista, han sermoneado a Rajoy. Pero es que incluso cuando ya el presidente gallego estaba fuera del escenario, Aznar le acusaba de haber dejado carne picada en la derecha. “ Yo legué un espacio unificado en el centro derecha y Casado ha heredado un espacio troceado en tres: PP, Ciudadanos y Vox ”.

Hace pocos días que González ha respondido a Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria de su partido que “ a mí nadie me manda callar diciendo que es socialista ”. Poco después, Zapatero pedía “apoyo y lealtad al Gobierno”, en referencia a González y Guerra y sus críticas al apoyo a los Presupuestos de Pedro Sánchez por parte de ERC y Bildu.

¿Por qué González y Aznar tocan las “narices a los suyos” tan a menudo, mientras que Zapatero y Rajoy son más discretos? La pregunta genera debate, sobre todo entre los menores de 35, que desconocen la trayectoria de ambos. Felipe González y José María Aznar reinventaron el PSOE y el PP como nuevos proyectos, “sus” proyectos. Uno para la izquierda; otro para la derecha. Modernas y europeas. Ambos tuvieron -y tienen- proyección internacional, se mueven aún en el tour de la grandes personalidades políticas. Zapatero y Rajoy heredaron lo que sus mayores hicieron; no han alcanzado la misma proyección exterior y han soportado con estoicismo amonestaciones de sus antecesores.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images José María Aznar y Felipe González, en febrero de 2020.

Aznar heredó una democracia ya asentada, “creó un partido conservador que no había logrado Fraga, con vestimenta civilizada y europea, un logro incalculable para la derecha de este país después de cuarenta años apoyando al franquismo, a la dictadura. Además, para bien y para mal, se sentaba con Bush y ponía los zapatos sobre la mesa, se hacía la foto de las Azores. Maldita para la izquierda, pero para los suyos estaba con el presidente de EEUU y el primer ministro de Gran Bretaña. ¿Qué líder de la derecha ha logrado eso en España?”, analiza un exasesor del presidente Aznar.

Si a eso le sumas que Felipe, más que Aznar, “lo que hizo fue consolidar la democracia y sus instituciones, desarrollar los preceptos de la Constitución del 78 -muchas cosas de entonces siguen hoy, como la ley del Poder Judicial de 1985- y ahora ve cada día el deterioro de esas instituciones, es humano que se pregunten ¿pero qué he hecho yo con mi vida?”, añade el exasesor de González.

De la repercusión de su gestión es una muestra el hecho de que forman parte del tour de los expresidentes y grandes figuras de política internacional que dan conferencias y asesoran por el resto del mundo. Con pingües beneficios, hay que decirlo. También, a los dos les deslumbra el poder económico y les gusta la buena vida más que a sus sucesores. Todo forma parte de lo mismo.

Zapatero y Rajoy han padecido a sus antecesores y, por eso, han apostado por no ser molestos y prolongar su sombra. Pero tampoco han tenido nunca el peso interno e internacional de sus antiguos jefes. Ni el reconocimiento. “Se nos olvida que en este país, hubo gente de izquierdas que tenía la foto de Felipe en la mesilla. Y quienes se han hecho la foto con Aznar, la lucen en sus despachos. Empresarios, políticos, de todo. No ocurre lo mismo con los otros”, añade un analista político, que pone el toque del diván del psiquiatra en la mesa: las personalidades. Los dos primeros son mucho más narcisistas, pero también fueron más reflexivos, tenían mayor formación teórica. “O aprendieron de quienes les rodeaban. Ahora, la velocidad es muy diferente. Twitter y 140 caracteres son todo lo que dan de sí muchos líderes mundiales, más allá de Trump. Se exigen respuestas más inmediatas. No hay tiempo”.