Por qué no llegas al orgasmo y cómo solucionarlo

Los orgasmos son buenos para la salud, señala Richmond. Mejoran el sueño, el humor, el estrés, la ansiedad y la respuesta inmune. No obstante, hay que recordar que no todas las relaciones sexuales tienen que acabar en un orgasmo.

“Es esencial que no avergoncemos, culpemos o patologicemos a las personas que no pueden llegar al orgasmo (o que aún no lo han conseguido), porque no hay una edad límite para llegar al clímax”, sostiene Richmond.