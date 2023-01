Preguntan a Feijóo por su inglés y la respuesta que da traslada el debate a Twitter

Yo toda la vida he estudiado en centros públicos y nunca he ido a ninguna academia. Pese a ello, en 2022 me saqué el nivel C2 de inglés porque lo aprendí por mi cuenta.



Feijóo tiene 61 años y no le faltan recursos económicos. Si no ha aprendido inglés es porque no ha querido. https://t.co/sYUNzPZHmP