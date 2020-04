'Prognofascismo': un nuevo y útil concepto para el 'todofascismo'

Nada más útil que aprovechar estas horas de aislamiento para identificar con mayor ahínco y método a todos aquellos que se esfuerzan por atacar todo lo que nos es bello, libre y memorable como sociedad, por ejemplo: lo que yo pienso, lo que pensamos nosotros, lo que nosotros pensamos en tanto que pensamos lo mismo en oposición a otros que piensan distinto en tanto que ellos piensan lo mismo que ellos mismos, aun siendo distinto ese pensar lo mismo de nuestro común pensar lo mismo, así es que piensan distinto en oposición a nosotros y a nuestro pensar lo mismo, por lo que hay que estar alienadamente ciego para no ver ahí fascismo. Como esta idea no sólo está clara, sino que es cierta, no me detendré en ella.

Ahora bien, nuestra lucha, que es bella y justa y memorable y narrable y tuiteable, precisa de un nuevo concepto analítico con el que hacer frente al fascismo que nos rodea y que nos acecha en estos tiempos de forma cada vez más sofisticada. Ahora ¡en pleno siglo XXI! el fascismo, ese no pensar nuestro pensar lo mismo, encuentra excusas ¡miserables! para inocular su veneno ¡venenoso! en nuestras mentes ¡mentalizables! Y precisamente por ello, siendo consciente además de que algún día, si apoyo hoy la lucha con mis palabras e ideas, podrán darme algún puesto bien remunerado en alguna institución de nombre profundo asociada a cualquier gobierno antifascista, he creado en el laboratorio de mis humanas y sinceras emociones un nuevo y sofisticado concepto ¡una herramienta del pensamiento que avanza! con el que analizar agudamente un aspecto capital de nuestra situación sociopolítica, y así defendernos mejor de toda la propaganda que no sea la nuestra, aunque la nuestra no es propaganda sino información informada por nuestro pensar lo mismo. ¡Es diferente!

No me demoraré más. He aquí nuestra nueva y útil herramienta, que podrá hacer las delicias analíticas de politólogos, periodistas y de todos aquellos que gracias a sus corazones benevolentes y combativos aspiran a transformar el mundo en algo que se asemeje a nuestro pensar lo mismo si es que nuestro pensar lo mismo no es el mismo pensar lo mismo de los otros que no piensan nuestro pensar lo mismo: prognofascismo. Son muchos sus méritos, como veremos.