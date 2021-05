La guerra del sur

Pero los ‘sanchistas’ y los exsusanistas no lo ven precisamente así. “Ella es un regalo para el PP”, comenta uno de ellos. En Andalucía suenan tambores electorales , a pesar de que Juanma Moreno lo niega oficialmente. Los comicios deberían ser en diciembre del año que viene, pero muchos ven al malagueño con ganas de adelantar y hacerse un Ayuso: arrasar en las urnas, hacer desaparecer a Cs, contener a Vox, hundir a un PSOE sin tirón en Andalucía ahora y beneficiarse de las divisiones a la izquierda de los socialistas. El horizonte podría ser otoño (por ley no puede haber comicios en julio y agosto).

La reacción de Pedro Sánchez tras la debacle del 4-M es que no podía pasar lo mismo en Andalucía. Madrid es Madrid, pero el sur es básico para los socialistas. El presidente del Gobierno sabe que no puede ganar unas elecciones generales sin tener un fuerte apoyo en esta autonomía, históricamente vinculada al socialismo pero que ahora coquetea con la derecha. En encuestas internas la intención de voto para el PSOE es menor que en otras autonomías, y esto preocupa en el partido.

Susana Díaz ya no es Susana Díaz estos días. “Le sirvieron mucho las primarias para no cometer los mismos errores”, dicen en su entorno, después de las primarias que perdió contra Pedro Sánchez. Ahora ella lleva el mensaje de que es la candidata de la militancia, que se enfrenta a un aspirante ungido por la dirección nacional. “Es una campaña dirigida a la base, al origen, lleva más de 130 municipios visitados”, señalan fuentes próximas. Su método es el siguiente: asambleas abiertas, se presenta y explica su proyecto para después dar la palabra a los asistentes. No quiere grandes actos ni presentaciones. Desde su círculo ‘susanista’ explican: “Nos estamos encontrando bastante receptividad, ella está muy contenta”. Uno de los mensajes que repite es que ya no quiere “palmeros” y que se ha dado cuenta de que antes mucha gente la arropaba y le regalaba el oído por ser la presidenta. Entre sus apoyos más cercanos están José Fiscal, Rodrigo Sánchez Haro, María Jesús Serrano, Beatriz Rubiño y Fernando Rodríguez Villalobos.

En cambio se han pasado a Juan Espadas algunas de las personas que orbitaron cerca de ella como Mario Jiménez, Miguel Ángel Heredia, Paco Reyes, Miguel Ángel Vázquez, María Márquez y Ángels Férriz. Todos ellos apuestan por el cambio, como dicen, y por una candidatura que pueda ganar al PP. En este lado dicen que ya nadie se puede creer a Díaz en ese papel de candidata de las bases y que no logrará vencer a Moreno. Para ellos es “imposible” hacer oposición, según fuentes de la candidatura, con Susana Díaz: “El PP y Cs te despachan diciendo que tiempo has tenido de hacerlo”. “Es incoherente, se presenta como una Susana que no tiene nada que ver con la Susana de hace cuatro años”, resumen. Alrededor de Espadas se dice que se va a ganar, pero no quieren mostrar triunfalismo y apelan a la humildad. También rechazan la etiqueta de que es el candidato de Ferraz, y recuerdan que es el aspirante que genera más consenso entre las diferentes familias.

Otro de los puntos que podría tener en contra Espadas es que es el alcalde de Sevilla, una capital que despierta recelos en las otras grandes ciudades. Pero desde su círculo recuerdan que ha trazado líneas de colaboración con otras urbes como Málaga, Granada y Córdoba. “Ella representa más la Sevilla tradicional”, señalan en esta candidatura. El aspirante tiene una imagen moderada y de formas templadas, pero no significa, señalan las fuentes, que sea menos de izquierdas. “Además es un buen gestor”, subrayan. Lo importante para ellos y para Ferraz: tiene mejores perspectivas en las urnas en unas autonómicas.

El resultado lo tienen ahora en sus manos los más de 46.000 militantes andaluces. Será la batalla final.