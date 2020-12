¿Pueden ser delitos los sentimientos?

Cogitationis poenam nemo patitur. Nadie puede ser penado por sus pensamientos. Es un principio del derecho romano puesto en práctica en la legislación de infinidad de países, y cuya violación justamente se considera un marcador del carácter dictatorial de un Estado. Si los pensamientos no delinquen, ¿pueden delinquir los sentimientos? El latinajo me protege de ser condenado en caso de que piense -es una burrada brutal, claro, lo uso sólo como ejemplo extremo- que las personas de raza negra deberían ser exterminadas. ¿Me protege también en caso de que sienta odio hacia ellas? No existe la expresión latina “emotionis poenam nemo patitur”. ¿Es porque el legislador romano consideraba que las emociones sí delinquen o es porque la sola idea es tan marciana que nadie malgastó un principio del Derecho en negarla?

Me inclino por lo segundo. Obviamente, si mi odio me mueve a agredir, discriminar, marginar, realizar cualquier daño o animar explícitamente a que otros lo realicen, cometeré un delito. Pero será un delito de agresión, discriminación, lesión… no un delito de odio. Mientras mi odio se limite a reconcomerme las tripas, a subirme la tensión arterial o a provocarme acciones por omisión –“pues no compro libros de personas de raza negra”, “pues no viajo a países del África subsahariana”– no tiene el menor sentido pedir mi comparecencia ante el juez. Convertir la supuesta motivación emocional de un delito en la protagonista de su tipo penal más parece propio del estúpido sentimientocentrismo que nos invade, –del que no se libra ni el legislador–, que de una sólida fundamentación en Teoría del Derecho.