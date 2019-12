TENDENCIAS

Puedes pilotar el Halcón Milenario en 'Star Wars: Millennium Falcon’

'Star Wars: Star Wars: Millennium Falcon’ es una atracción de simulación que está ubicada en el parque temático Star Wars: Galaxy's Edge. La atracción permite a seis visitantes ponerse a los mandos del legendario Halcón Milenario. La historia que presenta está ambientada entre 'The Last Jedi' y 'The Rise of Skywalker', sus dos últimas películas numeradas.