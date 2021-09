¿Qué es Vox?

“ Para mí son nacional populistas. Neonazis no son porque no son supremacistas, no son racistas”, reflexiona Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política, ex director del CIS y profesor en varias universidades internacionales, de Frankfurt a Harvard.

Vallespín se extiende en sus razones a la hora de elegir la terminología que define a Vox: “No es fascista porque no quiere imponer una autocracia. Es neopopulista porque aspira a acceder al poder e imponer reformas como eliminar las CCAA, limitar el combate contra la homofobia o el feminismo. Hay dos tipos de democracia, la populista y la liberal. En la liberal, lo que son la mayoría de las democracias, el pueblo no lo tiene todo, ni el poder judicial ni la libertad absoluta. Pero en la democracia populista, la mayoría impone sus conceptos. El populismo es muy peligroso en los regímenes presidencialistas y menos en los regímenes parlamentarios, donde elegimos al presidente. Aunque luego ese presidente tratase de limitar las capacidades del Congreso (pensemos en gobierno PP-VOX) y el presidente de ese gobierno pueda presentarse como representante de la libertad popular. Hungría y Polonia, parlamentarias, se han embarcado en el control de los jueces, de ahí también la pelea que subyace estos días con el CGPJ”.

“Para mi Vox es un partido ultraconservador. Neonazi o fascista desde luego, no. Aunque los votantes neonazis y fascistas voten a Vox. Pero su programa electoral o sus objetivos no son neonazis o neofascistas como los de España 2000 o Democracia Nacional”, mantiene Julio Embid , licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo, estudioso de los movimientos sociales.

“El ala radical del PP”

El catedrático y experto en pensamiento político, crecido en la cultura y el pensamiento alemán, argumenta además que en el asunto de las etiquetas “estamos en la confusión”. El socialdemócrata Olaf Scholz puede suceder a la conservadora Merkel y continuará con sus políticas económicas conservadoras.

″¿Qué es Macron, liberal, conservador?”, se pregunta Vallespín, quien este verano ha leído La gran confusión. Cómo la extrema derecha gana la batalla de las ideas, de Philippe Corcuff, “un libro también a veces confuso, pero en donde se deja claro que hay que cambiar la terminología usada, que es la que empleamos desde el siglo XIX”.

Para Lluis Orriols, que reconoce lo interesante del libro de Corcuff -aún sin traducir al español- mientras no haya otros sistemas “las etiquetas son un atajo para abordar la realidad de forma sencilla. La ciudadanía no está pegada a estos asuntos y necesita que se clarifiquen conceptos, el ser humano tiende a las categorías para entenderse, por eso preguntarme qué es Vox me parece tan interesante”.

Para el profesor y politólogo, los de Abascal y Ortega Smith son el ala derecha del PP, la derecha radical, “como una especie de Unidad Alavesa que se descolgó de los populares, pero siguen manteniendo su dependencia. Lo que Vox querría ser es un partido de extrema derecha al estilo del Frente Nacional de Le Pen. Y no lo son. El gran ejemplo de ese momento fue la moción de censura”.

Que Vox cambie de líderes que no dependan del PP

En aquella moción presentada por Vox a Pedro Sánchez, el discurso de Abascal tuvo todos los ingredientes de una extrema derecha populista y es verdad. Pero en cuanto Casado soltó el “hasta aquí hemos llegado” en la réplica a Abascal, “solo le faltó llorar por lo que le había dicho su antiguo compañero y amigo”. La reacción, la escenificación de su reacción, es la muestra de lo que dependen aún del PP, defiende Orriols: “Si tú quieres estar en la liga de la derecha radical cuentas con tres elementos definitorios: autoritarios, nativistas y populistas (confrontación con la inmigración; nosotros somos lo que representamos a los españoles frente a la izquierda de las elites de caviar; tenemos un líder carismático). Pues Vox tiene esos tres elementos; los expone en sus discursos y, sin embargo, a la hora de implementarlos se cae por la dependencia del PP. Y creo que no podrán ser otra cosa hasta que no cambien de liderazgos”.

Siempre con los empresarios

Julio Embid, que no deja de mirar con lupa los movimientos sociales de las periferias de las ciudades, coincide en lo básico con Vallespín y Orriols, pero ofrece otros puntos a tener en cuenta sobre la definición y actitud. “Partidos neonazis ha habido y hay en España. El más exitoso: España 2000, pero solo sacaban concejales en algún pueblo de Valencia o en el corredor del Henares. Vox no puede ser fascista o nacional-populista cuando no tiene nada de social y en todos los conflictos laborales se pone del lado de los empresarios. No hay más que recordar su posición en los casos de Deliveroo o la subida del Salario Mínimo (SMI). Intentaron crear un sindicato y se quedaron en una cuenta de Twitter, Solidaridad, como el de Walesa. Pero no conozco ninguna empresa donde Solidaridad se haya enfrentado a CCOO, UGT o CGT en unas elecciones sindicales”.