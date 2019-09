¿Qué hacer con los Teatros del Canal?

Sabemos que esto no es lo mejor para la cultura. La cultura, como la educación, necesita poder profundizar en proyectos a largo plazo que funcionen de modo independiente a los tiempos de la política. Es en ese plazo donde las instituciones culturales pueden consolidar la relación con los espectadores, impulsar trayectorias artísticas y convertirse en referentes sociales en un sentido amplio. Una institución cultural -además de presupuesto, obviamente- necesita tiempo y libertad.

Un concurso público, además, viene a recordar algo que se suele olvidar y es el hecho de que la política cultural no es una cuestión de gusto. Ninguna decisión de un responsable público debe ser una traslación de sus preferencias estéticas. El reto es más ambicioso y democrático. Se trata de dar cabida a las distintas manifestaciones culturales, en sus diferentes contenidos, formatos y lógicas, porque eso es precisamente lo que enriquece la cultura. Esto implica un paso más, complejo, pero que no debería postergarse hasta un horizonte indeterminado: se trata de la coordinación de los equipamientos entre las distintas administraciones. Sería idóneo que los responsables de las administraciones culturales a escala municipal, autonómica y estatal pudieran diseñar un plan coherente para los distintos equipamientos que confluyen en la ciudad de Madrid. No es sencillo, pero quién dijo que la política cultural lo fuera.

Por todo esto, lo que se debería hacer a día de hoy en el caso de los Teatros del Canal es dar continuidad al proyecto actual para que pueda consumar sus objetivos y aprovechar este tiempo para diseñar un concurso público adecuado (existen diferentes modalidades: totalmente abierto, concurrencia por invitación, etc.) normalizando así esta figura en la Comunidad de Madrid. Es tiempo de que todos reclamemos la libertad y la independencia que la cultura se merece.

