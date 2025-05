El único rival de Feijóo en el congreso del PP se retira por un "ataque informático" a su web 

El expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana y militante del PP, José Luis Bayo, ha anunciado este miércoles que retira su candidatura a la presidencia nacional del partido por no haber logrado presentar los cien avales de militantes requeridos debido a un "ataque informático" a su página web.

En declaraciones a los medios a las puertas de la sede de los populares en Madrid, Bayo ha explicado que, tras una reunión mantenida con el presidente del comité organizador del congreso del PP, Alfonso Serrano, le han transmitido la imposibilidad de ampliar el plazo para la presentación de avales tras un presunto "hackeo" de su servidor, por lo que se ha visto obligado a retirar su candidatura.

Bayo ha manifestado que, antes de dicho ataque informático, contaba con 490 avales recogidos de forma telemática, pero que en este tiempo no ha logrado recopilar el número requerido para presentarlos físicamente, algo que, a su juicio, dificulta la "apertura del partido" a la participación. "Si en pleno siglo XXI solo vale lo que recogemos por papeles, pues eso dice mucho", ha criticado.

No cree que Génova esté tras el ataque: "No tienen necesidad"

En cuanto a las causas del problema informático, el aspirante a disputar a Alberto Núñez Feijóo la presidencia del PP no cree que Génova esté detrás del mismo ya que "no tienen necesidad", pero no ha descartado que este ataque pueda provenir de otro foco interno erradicado en la Comunidad Valenciana.

Se plantea también emprender acciones para investigar este hecho tras valorar "si se rompen principios fundamentales de representación y representatividad", ha puntualizado.

Contra Mazón, al que tacha de "lastre"

Por otra parte, Bayo ha aprovechado para arremeter contra el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al que ha calificado como un "lastre" que ha convertido el Partido Popular en esta comunidad en una "olla a presión".

"Hace seis meses que el partido no tiene actividad ninguna en la Comunidad Valenciana. Estamos dejados de la mano de Dios", ha aseverado. Su propósito con esta candidatura, ha aclarado, no era competir contra Feijóo, sino más bien plantear un debate de apertura dentro del partido.

Bayo le ha deseado suerte a Feijóo, quien queda por el momento como único candidato a presidir el partido y que será nombrado oficialmente en el XXI Congreso nacional, que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. Este miércoles termina el plazo para la presentación de precandidaturas; el jueves se proclamarán los candidatos y el viernes arrancará la campaña.