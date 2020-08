José Manuel Calvente, el hombre que quiere poner en jaque a Podemos

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá.

Desde entonces, este licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ciudad a la que llegó con 5 años, ha sido delegado de protección de datos de Podemos, coordinador del equipo legal del partido y letrado de la formación en las principales causas contra la corrupción que se han tramitado en la Audiencia Nacional y en las que los morados se personaron como acusación popular. ¿Pero quién es realmente José Manuel Calvente? ¿Qué dicen de él algunos excompañeros?

Una fuente morada en Madrid que le ha tratado en algunas ocasiones y que rehúsa a dar su nombre a este diario, sintetiza el sentir de la gran parte de la militancia de Podemos cuando se menciona su nombre. “Yo no le he visto nunca físicamente en ningún espacio ni de trabajo, ni festivo, ni de cenas de Navidad. En la sede nacional, cuando he ido, no le he visto nunca. No puedo garantizar si tenía despacho allí, pero casi diría que trabajaba desde su casa”, explica. Fuentes cercanas al partido, no obstante, portavoces del partido, no obstante, señalan que es complicado que alguien del partido entre a valorar el caso.