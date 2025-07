Los ecos del 'caso Montoro': el exministro  ve una 'mano negra', el PP le desvincula de un desaparecido Feijóo y el PSOE contraataca

Por si había poco ruido, (re)aparece Cristóbal Montoro. El que fuera ministro de Hacienda con José María Aznar (2000-2004) y especialmente con Mariano Rajoy (2011-2018) ha sido imputado junto a su equipo su equipo por supuestamente crear una "red de influencias" que habría impulsado cambios legislativos para favorecer a fabricantes de gases industriales a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico. La misma que él mismo creó como socio fundador y que presidió y que tuvo una fuerza total en aquellos años.

El embrollo evidentemente ha supuesto un terremoto político. El enésimo en las últimas jornadas, solo que esta vez cambia el orden de los factores. El PP actual liderado por Alberto Núñez Feijóo ha tratado de alejarse de la vida y obra de quien fuera mano derecha económica de Rajoy. El PSOE, por su parte, ha cogido aire de sus propios escándalos y ha exigido al propio Feijóo "rendir cuentas" por los hechos... mientras este desaparecía del radar político por unas horas.

En la trama abierta por el titular del Juzgado número 2 de Tarragona están involucradas 28 personas físicas y 6 personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Todo ello con Montoro como presunta figura central.

Y a todo esto, ¿qué dice el protagonista? Que es inocente, que el juez le acusa "sin ningún elemento probatorio" y que su caso coincide casualmente con el "actual contexto de verdaderos escándalos" en el Gobierno de España. Ve una 'mano negra', vaya.

Esa ha sido la respuesta del político y economista jiennense de 74 años, conocida por medio de un comunicado que ha remitido a EFE. En dicha carta insiste en que su imputación ocurre "sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de ministro".

También le sorprende, alega, el momentum. Ve "bastante anómalo" que la causa haya aguantado siete años bajo secreto de sumario y que justo este miércoles se levantase dicho secreto, coincidiendo con los ecos del 'caso Koldo' o 'caso Cerdán'. Retador, ha asegurado confiar en el Estado de Derecho pero avisando de que no dudará en actuar para "defender su honor, ejercitando todos los recursos y acciones judiciales a tal fin".

Esa persona de la que usted me habla...

Aunque Génova 13 ha marcado distancia con unos hechos "ocurridos hace casi diez años", no han tardado en reaccionar anunciando que Montoro ha abandonado voluntariamente su militancia del partido, horas después de que el PP le abriese un expediente interno.

La desvinculación entre Montoro y Feijóo que pretende el PP es tal que su líder nacional ha desaparecido de escena por unas horas. Ni para rechazar los hechos ahora en manos del juzgado. Sí han hablado altos cargos orgánicos, como el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, o el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.

A falta de que hable Feijóo, lo ha hecho Bendodo, en un acto en Estepona (Málaga), donde ha querido recordar que Montoro "ejerció hace más de siete años" y por ende no tiene relación alguna "con el PP actual". Por ello, ha exigido al PSOE ser "prudente" y no vincularle con Feijóo para no hacer el "ridículo" y contraponiéndolo con la actitud de los populares, a los que no se les ocurriría ligar a Pedro Sánchez "ni con Filesa ni con la crisis económica durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero".

Bravo, por su parte, ha puntualizado que no hay comparación posible con los supuestos casos de corrupción en el seno del PSOE y del entorno del Gobierno por las causas abiertas contra Koldo, Ábalos y Cerdán. Lejos de dar explicaciones, el alto cargo económico del "PP actual" cree que eso es tarea de las "personas afectadas" por la actual causa judicial.

El PSOE no pierde su oportunidad

Con Santos Cerdán en la cárcel y el 'caso Koldo' avanzando, el PSOE ha pasado al ataque contra los populares por el 'asunto Montoro'. Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha exigido a Feijóo que "rinda cuentas" sobre lo que está ocurriendo "con tantísimos altos cargos" populares, prometiendo colaborar con la Justicia desde su ministerio... el mismo que tuvo Montoro hace casi una década.

Otro peso pesado del aparato socialista, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "vergüenza" que el PP esté "echando balones fuera" y no dé "ninguna justificación" sobre la causa abierta contra Montoro. López ha puesto el foco en Feijóo, que "casualmente", no ha tenido este jueves agenda pública y no haya dado explicaciones sobre la "montaña de corrupción" en la que "ha vivido" el PP. A juicio de López lo de Montoro contrasta con la "contundencia" con la que cree que actúa el PSOE ante presuntos casos de corrupción.

También ha pasado al ataque otro 'habitual' del PSOE, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Él ha apuntado directamente a Mariano Rajoy por rodearse de ministros "sin saber a qué se dedicaban" y se ha preguntado "¿acaso sabe ya el PP en qué se gastaron el dinero que supuestamente cobraron Montoro y su equipo para ahorrarles impuestos a algunos?".

"El milagro... de la corrupción"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha ironizado con "el conocido como milagro económico del PP" que cree "en realidad es el milagro de la corrupción". "Esto explica que el PP, a lo largo de todos estos años y en estos momentos, a pesar de hacer tanto ruido con la corrupción, no haga ni una sola propuesta, ninguna política pública para acabar de una vez por todas con la corrupción en España", ha reconocido la vicepresidenta segunda, como recoge EFE.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que Montoro "no era un representante público, era un comercial de las empresas gasistas" y ha subrayado que, mientras fue ministro, acometió "brutales recortes en los servicios públicos" e impulsó una "amnistía fiscal a favor de sus amigos".

IU ha recordado en la red X que su exlíder Cayo Lara ya había señalado a Montoro en el Congreso en 2013 por "proteger a los defraudadores" y ha indicado que el tiempo ha dado la razón a su partido.

Por parte de ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en esta red social que de la boda de la hija del expresidente José María Aznar, a la que acudieron exministros del PP y empresarios involucrados en diversas tramas de corrupción judicializadas, "solo quedan los camareros por imputar".