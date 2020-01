Elecciones en diferido

No hacen falta palabras. El lunes moría la legislatura catalana. Una imagen lo decía todo: los diputados de ERC no se levantaban ni aplaudían el discurso de un enrabietado Quim Torra tras ser despojado por la Mesa del Parlament de su acta de diputado. Tocaba buscar en 48 horas la forma de anunciarlo y pensar cuál era el castigo para su socio de Esquerra.

Encima de la mesa del presidente se han barajado diferentes opciones, entre ellas, expulsar a Esquerra del Gobierno. Pero Torra defiende que toma esta solución por “responsabilidad” de tener presupuestos y además alarga más su estancia en la Generalitat. Los que quieran romper antes la baraja quedaran de ‘malos’, de no permitir otras cuentas.

Lo que sí se mantiene por el momento en la agenda es la reunión del jueves 6 de febrero de Torra con Pedro Sánchez. Por un lado, rebaja un poco la tensión para el presidente del Gobierno, cercado por la oposición, al tener enfrente a un presidente de salida. Pero, por otro lado, el catalán llega ya en un clima preelectoral y en plena pugna con Esquerra, por lo que podrá tirar por lo alto y seguir en sus postulados maximalistas. No apunta a que haya una declaración de Pedralbes II.

Y es que son muchos frentes y vericuetos los que marcan el día a día de la política catalana. Ningún guionista lograría enganchar más que esta realidad. De manera paralela, el Tribunal Supremo está resolviendo el caso de la inhabilitación de Torra -sobre él pesa una condena aún no firme por el caso de los lazos amarillos-. O sea, que en mitad de esta hoja de ruta trazada por el dirigente catalán, se podría cruzar la decisión del Supremo y que se le inhabilite. Entonces, pasaría la presidencia al ‘número dos’ del Govern, Pere Aragnés, y se abriría un plazo para que en diez días el Parlament buscara una candidato para la investidura.

¿Hay posibilidades de que no salgan adelante esos presupuestos catalanes? Teóricamente tendrán luz verde porque hay un acuerdo previo entre los miembros del Govern y los ‘comunes’. Además, estos últimos siguen apoyando en su camino más pragmático a Esquerra y las cuentas públicas vienen diseñadas por Pere Aragonès, el vicepresidente y miembro de ERC. Por lo tanto, que no salieran supondría una derrota para los republicanos y los ‘comunes’ no están por ello.

Detrás de la pugna entre ERC y Junts existe también otra marejada sobre las parejas del día después. Junts ha acusado de desleal a Esquerra, pero sigue insistiendo en volver a estar unidos para lograr la independencia. Pero a ERC se le abre otra posibilidad: repetir alianzas como en Madrid. Es decir, la tentación de un tripartito con el PSC y los ‘comunes’ si dan los números.