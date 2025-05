Un excargo de Tragsatec detectó "irregularidades" en el trabajo de Jésica Rodríguez y denuncia presiones: "Me mandaron callar"

La que era responsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez, Virginia Barbancho Domínguez, ha asegurado este viernes que observó "irregularidades" en el trabajo de la expareja del entonces ministro José Luis Ábalos y ha afirmado que recibió presiones desde Adif para que hiciese la "vista gorda" y que "mirara para otro lado".

Durante su intervención, Barbancho ha destacado que no tenía la "certeza" de que la expareja de Ábalos no estuviese trabajando, aunque ha admitido que sí que tenía constancia de que no fichaba. "Tenía elementos que no me gustaban nada", ha defendido la mujer, que ha dicho que a pesar de que no lo terminó de descubrir, sí que lo puso en conocimiento de su superior, así como al exdirector de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a la Tragsatec, Ignacio Zaldívar.

"Empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella y se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda", ha comentado Barbancho al respecto.

"Me mandaron callar" Virgina Barbancho Domínguez

"Me mandaron callar", ha criticado Barbancho en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las cuestiones relativas al 'caso Koldo', donde ha explicado que dos meses después de la contratación de Jessica, abandonó el puesto para trasladarse a otro de "igual categoría, sin ascenso alguno". Asimismo, ha aclarado que de todas las personas que componían el proyecto, Jessica era "la única persona que no iba a trabajar".

"En cuanto al seguimiento de Jésica Rodríguez, que sí que era mi obligación, cumplí con mi obligación. Y cuando veo que en otros sitios no lo hicieron, pues yo al menos tengo ciento orgullo de decir que yo sí lo hice. Yo apreté, apreté hasta el punto que lo que pasó fue que me riñeron, hasta ese punto", ha agregado en su intervención.

Respecto al proceso de contratación de Rodríguez, Barbancho se ha querido desmarcar, asegurando que no era su trabajo. "En cuanto a la contratación, yo no era la gestora del procedimiento de selección, aunque estaba a disposición de los gestores, eso sí, pero yo no era la gestora", ha afirmado la mujer, quien ha asegurado que una vez entró dentro del proyecto, le llegaron a decir que Jessica era la "sobrina" y no "escort" de Ábalos.