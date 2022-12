Raphael, la locura más hermosa

Lo que la música une no lo separan las modas ni el tiempo. El idilio entre Raphael y sus seguidores surgió a principios de los sesenta. Como han contado Charlie Arnáiz y Alberto Ortega en Rapahelismo, esa cuidada serie que convierte su vida en una película, los comienzos no fueron fáciles. Nunca lo son para ningún mito. Las cosas empiezan a cambiar, sin embargo, cuando, casi por casualidad, el de Linares llega en 1964 a Hispavox, la mítica discográfica con la que la música española cruzó fronteras y se hizo moderna.

La escucha Raphaelíssimo nos devuelve, además, al artista, el primero quizás en España, que se esfuerza en dar una dimensión internacional a sus actuaciones, ya sea versionando a The Doors o The Beatles o en el arrebatado final de This is my life, que su amada Shirley Bassey popularizó en todo el mundo. Como han comentado muchos compañeros de profesión, después de Raphael todo fue más fácil. También sobre el escenario.