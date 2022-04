Rigoberta Bandini confiesa lo que sintió en el momento en el que Chanel ganó el Benidorm Fest

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

No pudo ser para Ay mamá, el himno feminista de Bandini, pero como ha confesado ella misma en una entrevista en El Mundo , lo vivió con deportividad.

Preguntada acerca de si fue una decepción el resultado, la cantante catalana responde: “La verdad es que no”. “En el momento en que no ganamos hubo algo en mí que se puso muy feliz. Comprendí que tenía todo el sentido estar allí para alcanzar un público al que nunca habría llegado, pero que igual ese no era mi camino”, añade la artista.

Según Bandini, a veces es “muy mística, de creer que todo lo que tiene que ser, es, y lo que no tenía que ser, no es”, agrega.

La cantante de Perra o In Spain we call it soledad asegura sobre su fama tras el Benidorm Fest que suelen pararla por la calle “pero es muy llevable”. Sin embargo, tras el “boom” necesita hacer cosas con su “núcleo”: “Necesito conectar conmigo a través de mi gente, volver a mi centro porque es muy fácil que la energía se te disperse con tanto ruido alrededor”.