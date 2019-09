Santiago Abascal: "Los que defienden la obra de Franco tienen cabida en Vox"

Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, ha sido entrevistado en el diario ABC, donde ha hecho un repaso de la situación política en España tras la investidura fracasada y con la perspectiva de unas nuevas elecciones.

Sobre este último punto, Abascal ha vuelto a rechazar la fórmula de España Suma que plantea el PP, que busca aunar a Ciudadanos y Vox en una única candidatura. “A veces 1+1+1 no da tres, da menos”, ha dicho el líder ultraderechista, quien asegura que “hay personas que no votarían una coalición” que, a su juicio, “es contradictoria”.

También se refiere a Íñigo Errejón, candidato de Más País a las generales, a quien tilda de “veleta morada” y asegura que “no hace una oferta a los españoles sino al PSOE”.

Y hace alusión a la exhumación de Franco, avalada por el Tribunal Supremo, que a Abascal le da “igual si es legal o ilegal” y que califica de “inadecuado”.

Preguntado si no teme ser considerado por ello un “nostálgico del franquismo”, Abascal contesta lo siguiente: “No nos preocupa. Nosotros somos cercanos a la libertad para opinar sobre historia. Estoy seguro de que hay gente en Vox crítica con el franquismo, otros que no tienen una posición sobre el franquismo y otros que defienden la obra de Franco. Todos tienen cabida en Vox, porque nosotros no decimos a los españoles qué es lo que tienen que pensar sobre el pasado”.

El líder ultraderechista también ha tenido palabras para José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por su bronca a su compañero y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, al que reprochó haber tratado de boicotear un minuto de silencio por un asesinato machista.

“Fue una bronca muy progre y que lanzó un mensaje a sus votantes”, ha afirmado Abascal, quien asegura que la pancarta que llevó Vox, donde se decía que “la violencia no tiene género” no era “ideológica”.