Page salta al momento tras escuchar lo que dijo Sánchez de Felipe González

Las intervenciones de ayer en el Congreso, durante los plenos monográficos sobre corrupción y el 'caso Koldo' o el rearme europeo, fueron de alto voltaje y todavía están marcando el paso de la actualidad política del día después. Sobre todo lo que rodea a las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Pero todos los ojos estaban puestos en el parecer de una figura clave en las propias filas socialistas y una voz claramente levantada contra el Sánchez. Se trata del mandatario castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, quien el pasado fin de semana protagonizó la crítica más dura en el Comité Federal en Ferraz. En ella planteó la posibilidad de que Sánchez dimitiese tras salir a la luz los presuntos casos de corrupción del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y la reciente entra en prisión preventiva del ex 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán.

En su primer acto público de esta mañana, la firma de los estatutos de la Interprofesional de la D.O. Valdepeñas, García-Page ha sido preguntado por una serie de afirmaciones que dejó Sánchez ayer, deslizando que ningún Ejecutivo había estado libre de corrupción, pero que eso no implica que no se puedan lograr éxitos durante esos mandatos. Y el presidente del Gobierno apuntó al primer presidente socialista de la historia, un Felipe González que no oculta su enfrentamiento con la actual dirección socialista e incluso ha asegurado que no piensa votar a su partido si Sánchez repite como candidato en 2027.

Page rompe su silencio sobre lo que dijo Sánchez de Felipe González y la corrupción

Sánchez dijo que González "hizo grandes cosas" para dejar caer un recordatorio. El de que, "por desgracia", Felipe González y "su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción". Esta mañana, García-Page ha dado una respuesta muy directa a qué le pareció esa mención, en declaraciones que recogió Europa Press. El máximo responsable de la Junta de Castilla-La Mancha ha aseverado ante los periodistas que le pareció "francamente mal" y una mención "innecesaria".