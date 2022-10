El popular economista Gonzalo Bernardos ha provocado la indignación en mucha gente por la respuesta que le dio en La Sexta Xplica a una joven que se lamentaba por no poder pagar un alquiler digno en Madrid.

Entre quienes han puesto el grito en el cielo está María Teresa Pérez, directora General de Juventud, quien ha escrito en Twitter: “Gonzalo Bernardos, el liberal que dice a un trabajador con jubilación de mierda ‘haber estudiado’, suelta a una joven que no puede pagar un alquiler digno en Madrid ’vete a vivir a Móstoles, no se puede aspirar a todo”.

Gonzalo Bernardos, el liberal que dice a un trabajador con jubilación de mierda "haber estudiado", suelta a una joven que no puede pagar un alquiler digno en Madrid "vete a vivir a Móstoles, no se puede aspirar a todo". Ley de Vivienda ya y menos foco mediático a estos gurús... pic.twitter.com/iP2FGclmv9

“Y este año con una renovación de contrato pensé que a lo mejor podía irme a vivir sola. Lo que me encontré fueron habitaciones y pisos mucho peores por el mismo precio o incluso más”, señaló la joven, que apuntó que irse a vivir ella sola a un estudio ronda los 700 750 “y no tiene ventanas al exterior ni espacio para poder teletrabajar desde ahí, no tiene condiciones dignas”.