Ser vulnerable no es ser débil

Lo que sucede es que nos aterra aceptarlo, saber que puede que nos hagan daño, que no tenemos garantías de nada , que al igual que Aquiles o Superman también tenemos nuestras vulnerabilidades. En nuestra caso, no es nuestro talón ni ninguna kryptonita, sino más bien el miedo a exponernos, la inseguridad o el hecho de experimentar riesgo emocional.

Somos vulnerables

La vulnerabilidad es un valor psicológico, aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Se trata de un aspecto más de nuestra realidad que merece ser aceptada. De hecho, según la profesora e investigadora Brené Brown la vulnerabilidad no es debilidad, sino la medida más precisa de nuestro valor. Increíble, ¿verdad? Y no solo eso, también nos permite establecer una conexión más íntima y auténtica con todo lo que nos rodea.

Lo cierto es que lo somos y por mucho que lo ocultemos no podemos separarnos de ello. De hecho, cuanto más tratemos de negarlo, más daño nos haremos. Sin querer nos estamos enviando el mensaje de que no somos válidos, despreciándonos a nosotros mismos.

Aceptar nuestra vulnerabilidad implica que no nos reconocemos como dioses ni superhéroes , sino como seres humanos con heridas y asuntos pendientes, que sufren y experimentan dolor, pero que a pesar de ello nos aceptamos tal y como somos porque somos sinceros. Además, también implica que apostamos por conexiones verdaderas con los demás, porque nos relacionamos desde quienes somos y no desde quienes desean o deseamos ser.

Dar un paso al frente y arriesgarse

Una persona valiente no es aquella que no tiene miedos, entonces nadie podría serlo, sino la que actúa a pesar de ellos. Por lo tanto, ser valiente implica en primer lugar reconocerse como vulnerable, es decir, aceptarse como uno es y para ello hay que ir más allá de los miedos.

Se trata de apostar por uno mismo, por aquello en lo que se cree más allá de las inseguridades, de avanzar sin garantías, pero con valor. De involucrase de verdad, sabiendo que puede que salga bien o no, porque no se pueden controlar los resultados, pero se está convencido de intentarlo. De ahí que implique abandonar la comodidad. Porque quien se atreve y lo hace es porque sabe que por mucho que quiera o haga, existen pocas cosas que están aseguradas en esta vida.

Como vemos, la valentía está directamente ligada al hecho de reconocerse como vulnerable, pues no se trata tanto de no tener miedos, sino de identificarlos y trascenderlos, de e ncender el coraje que guardamos cada uno en nuestro interior y enfrentarnos a lo que se presente en nuestro día a día, a pesar del temor, de la culpa, la vergüenza, la preocupación o cualquier otra emoción o pensamiento.

¿La vulnerabilidad es debilidad? No, si la aceptamos. Se trata tan solo de una parte de nuestra naturaleza, de nuestro aspecto más sensible, de esa valía psicológica que nos ayuda a empatizar más con el dolor y nos recuerda que no pasa nada cuando no podemos con todo.