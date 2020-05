Así es 'Baron Noir', la serie que Pedro Sánchez ha recomendado a Pablo Iglesias

¿Cuántas temporadas tiene y dónde se puede ver?

¿Quiénes son los actores protagonistas?

Los paralelismos con la realidad

Baron Noir no está basada en hechos reales pero no es difícil encontrar ciertos paralelismos con la realidad, tanto en la política francesa como en la española. El más claro es la lucha por el poder en el seno de un partido de izquierdas y solo hay que recordar el Comité Federal del PSOE para comprobar que la realidad a veces supera a la ficción.

¿Qué dice la crítica de ella?

“Es la combinación perfecta de House of Cards y Los Soprano”, escriben sobre la serie en The Guardian . El diario británico elogia la forma en la que Baron Noir consigue que el ambiente que retrata sea familiar y alienígena a la vez para los espectadores.

Para The New York Times, la historia funciona porque es menos idealista que El ala oeste de la Casa Blanca y menos cínica que House of Cards. “Justo en el medio”, reza el periódico, que la compara con Marseille, que Netflix vendió como una de sus grandes apuestas por ser su primera serie francesa pero que no terminó de convencer a la crítica.