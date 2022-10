Si dan los números, con Vox sí

Alberto Núñez Feijóo no quiso dar a Santiago Abascal categoría de socio preferente. Se reunió con él el jueves 22 en Madrid sin convocar a los medios de comunicación y sólo lo hizo público tras desvelarlo La Sexta. No hubo fotografía del encuentro, tan solo unas fuentes oficiales en las que el PP enfatizó que aún “coincidiendo” en parte del diagnóstico sobre la situación del país “difirieron” en la manera de afrontarlo. Y, para rematar, se informó de que el líder gallego también se había visto el líder de UPN y de Coalición Canaria, con la vicepresidenta Yolanda Díaz , en calidad de responsable de Sumar, y que en breve lo hará con el presidente del PNV, al que lleva semanas mimando públicamente.

Es sabido que lo que pretende Feijóo es gobernar en solitario con una mayoría “suficiente”. En Génova destacan las mayorías absolutas de Galicia y Andalucía y el hecho de que Isabel Díaz Ayuso , aún no consiguiéndola, no tiene consejeros de Vox. “No quiere ministros de Vox en su Gobierno”, reconocen a las claras en la dirección del PP. Pero los números, a día de hoy, son los que son y no hay ningún sondeo que diga que los populares se acerquen a los 176 escaños, la cifra mágica que da mayoría absoluta. De hecho, en algunas se observa cómo el PSOE habría cogido algo de oxígeno aunque con el PP a la cabeza.

Pablo Machuca preguntó y repreguntó en el El HuffPost a Carlos Mazón , el líder del PP valenciano, si pactaría con Vox en caso de que dieran los números: “Cuando los ciudadanos emitan su veredicto, lo interpretaremos. Yo no estoy pensando en pactos, estoy pensando en desarrollar todo nuestro proyecto, que creo que es el que más beneficia a la Comunidad Valenciana. Esto para mí es lo más importante”, contestó. Añadió que quiere gobernar en solitario como Feijóo, pero no vetó ninguna posibilidad.

Cayetana Álvarez de Toledo, que podría no repetir como cabeza de lista por Barcelona según sugieren sus propios compañeros de bancada, irrumpió en el debate para lamentar el trato dispensado a Abascal y habló de hipocresía: “Algunos no quieren mostrarse con Vox, fotografiarse con Vox o votar a Vox, pero están encantados de gobernar con Vox”, afirmó junto a Iván Espinosa de los Monteros en el club siglo XXI.

En el equipo de Alfonso Fernández Mañueco admiten que las relaciones con Juan García-Gallardo son complicadas. Hablan incluso de una “encrucijada diabólica”, como ya publicó El HuffPost. Pero la consigna es resistir e intentar normalizar su matrimonio político. “¿Qué pasaría si ahora rompemos? ¿Qué mensaje lanzaríamos de cara a las próximas elecciones? Que el PP no puede trabajar con Vox y ese sería un mal mensaje para nosotros y para muchos barones que van a necesitarles. Nuestros votantes no lo entenderían. No seguir con este gobierno tendría una repercusión tremenda y no estamos en eso”, según las fuentes consultadas.