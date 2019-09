Si quieres hablar como un jefe, presta atención a esto

Se me ha pegado la expresión de un antiguo jefe y ahora no puedo parar de decir no te preocupes cada vez que tengo que confirmar un mensaje en el trabajo. ¿Que un proyecto va con retraso? No te preocupes. ¿Que elogian un trabajo mío? No te preocupes. ¿Que he solucionado un error? No te preocupes.