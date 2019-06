Si quieres resolver el síndrome del impostor no hagas como Michelle Obama

Esta percepción de ser un fraude la padecen muchas personas en la actualidad, y no sólo en el ámbito profesional. En nuestra consulta atendemos a menudo a personas que, de una u otra forma, lo sufren en su vida diaria, en sus relaciones, en su ámbito familiar… La causa no es la autoexigencia, como se afirma. La autoexigencia y la autocrítica son síntomas de las verdaderas causas. Los pensamientos que van asociados a estos miedos no son tóxicos, como así los catalogan los actuales expertos en el trastorno, sino que son el efecto de conflictos internos, y avisan de que hay un problema que solucionar.

Las causas de este síndrome se encuentran en el interior, y son miedos sin resolver, miedo a no ser personas valiosas a los ojos de los demás. Mucha gente disimula su temor a no ser capaz, su inseguridad en lo que dice o hace, su dificultad para tomar decisiones, su temor a que conozcan cómo realmente se sienten, su dependencia de la opinión ajena, su temor al vacío interno… Al no saber cómo resolver estos miedos, aprenden a disimular y a hacerse los fuertes, se enfocan en imitar a otros que consideran seguros y exitosos, en copiar sus gestos y comportamientos, repetir sus palabras… llegando a convencerse y convencer a los demás de su impostada seguridad. Y entonces, antes o después, inevitablemente sobreviene esa sensación de estar fingiendo, de ser un fraude, de vacío. Nadie es un fraude, pero muchos viven fingiendo lo que no sienten, por miedos no comprendidos. Se debe aprender a resolver esos miedos para recuperar el equilibrio y el sentimiento de integridad, aún teniendo inseguridades.

¿Cómo resolverlo entonces?

La represión de los temores se lleva a cabo imponiéndose a ellos, ejerciendo la fuerza de voluntad en contra de lo que sienten. Se imponen a la realidad emocional enterrándola y mostrándose fuertes, valientes, seguros, decididos, inteligentes… justo lo contrario de cómo en realidad se sienten internamente. Esto supone una fractura en la conciencia que se va agrandando poco a poco.

Por tanto, la solución pasa necesariamente por aprender a entender y resolver los temores. Para ello uno tiene que tener interés por comprenderse, no por actuar de una manera determinada, sino entender a qué tiene miedo y cómo resolverlo en su interior. Sobre que el miedo no es necesario y que es algo a resolver, hemos hablado en muchas ocasiones. Este problema, como muchos otros de la vida, forma parte de la evolución humana, y se evoluciona no por fuerza, sino a través del entendimiento y la comprensión de las verdaderas causas de lo que hace sufrir.