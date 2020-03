Cómo protegerme del coronavirus en un avión

Casos de #coronavirus en España, actualizados a las 12h. de hoy, 5 de marzo de 2020: Andalucía 12 Aragón 1 Asturias 5 Baleares 6 Canarias 8 Cantabria 10 CyL 11 CLM 13 Cataluña 15 C. Valenciana 19 Extremadura 6 Galicia 1 Madrid 70 Navarra 1 País Vasco 17 La Rioja 11 Total: 208 pic.twitter.com/IXuEA3EHu5

La cuestión no es dónde encontrarlas, la cuestión ahora es si hace falta comprarlas y ponérselas una vez a bordo. Algunos tiemblan sólo con pensar en pasar al menos una hora compartiendo ese espacio cerrado con otras 130 personas (capacidad de un Boeing 737 ) de las que desconocen su historial médico.

La respuesta ante esta cuestión es NO. Una persona sana no tiene que llevar mascarilla en un vuelo ni por lo tanto es una imprudencia no hacerlo.