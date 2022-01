Superar la infidelidad es posible.

Witthaya Prasongsin via Getty Images

Cuatro claves infalibles para superar la infidelidad

“Si hay infidelidad no hay amor, si hay amor no hay infidelidad”.

La verdad incómoda y dolorosa que se esconde tras la mayoría de las infidelidades es la ausencia de amor. Y cuando no hay amor, no tiene sentido seguir en la relación.

Conocer la verdad te ayudará a comprender que esa no es la pareja que mereces y te acercará a tu sanación.

2. No te culpes

No busques qué hay defectuoso en ti o qué has hecho mal para que haya escogido satisfacer sus deseos sexuales o afectivos fuera de vuestra relación. La normalidad es resolver en pareja, aunque sea a través de la separación, y no evadirse en una mentira.