Tamara Falcó provocó la ruptura de Isabel Preysler con Vargas Llosa, según 'Lecturas'

Las dos últimas semanas han sido de turbulencias para la familia Preysler. La primera noticia llegaba el pasado 28 de diciembre, cuando ¡Hola! adelantaba que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa habían puesto punto final a su relación.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, señaló entonces Presyler a la publicacón, en la que aclaró que no existen terceras personas que hayan forzado su separación. “No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, añadió entonces.

En esa información se afirmaba que la ruptura se debía a un “ataque de celos” por parte del premio Nobel, tanto a nivel sentimental como de agenda y relaciones públicas. Un último enfrentamiento en la vivienda de Preysler en Puerta del Hierro (Madrid) habría provocado que el escritor saliera del domicilio y no regresara.

Después de pasar la Navidad de viaje con su hijo, el autor de La fiesta del chivo negó todos los rumores de celos. “No, no... los motivos de la ruptura no existen. No es verdad, no son ciertos”, señaló a las cámaras tras asegurar que está “bien”.

Este miércoles, se ha añadido otro ingrediente a esta cuestión. Según recoge la revista Lecturas en exclusiva, Tamara Falcó también habría influido en la ruptura entre ambos. De hecho, apuntan a que las palabras de la marquesa de Griñón el pasado 2 de octubre en un congreso ultracatólico en México habrían colmado la paciencia de Vargas Llosa.

Tamara Falcó, el detonante REAL en la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Así fue el agrio desencuentro que originó entre ambos y que dinamitó su relación. Todos los detalles, este miércoles en tu revista Lecturas. ¡No te lo pierdas! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/o8zc9UOZXT — Lecturas (@Lecturas) January 4, 2023

Precisamente Falcó ha sido la otra reina de las revistas del corazón esta última semana después de que ¡Hola! confirmase este martes su reconciliación con Íñigo Onieva después de su sonada ruptura tras anunciar su compromiso por un vídeo en el que se le veía siendo infiel.

Ambos habrían coincidido en la Misa del Gallo en la parroquia de Puerta del Hierro y posteriormente Onieva habría ido a visitarla en Nochevieja, pasando incluso la noche en casa de Isabel Preysler hasta bien entrado el día siguiente.