María Zurita deja caer qué tatuaje tiene, al parecer, Juan Carlos I

“Sí, pero no lo vas a ver”, respondió la prima de Felipe VI. Como contó, el dibujo que tiene es una rosa. Un gesto lo dijo todo: lo tiene en el trasero. “En casa somos muy de tatoos. ¿No ves que mi abuelo era marino?”, dijo refiriéndose a don Juan de Borbón.

Que María Zurita tenga una rosa tatuada en el culo me da la vida #MCCelebrity pic.twitter.com/TJBLsKVOhi

El chef Pepe Rodríguez fue quien hizo la pregunta del millón: “Y don Juan Carlos, ¿qué lleva?”. “Yo creo que un ancla”, contestó la concursante. ”¿Y don Felipe?”, siguió apretando el cocinero. “No se lo he visto, pero me parece que no tiene”, fue la respuesta de Zurita.