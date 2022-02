¿No tienes amigos en el trabajo? No pasa nada

Para que te vaya bien en el trabajo simplemente necesitas ser amable con la gente, asegura Mary Abbajay, presidenta de la asesoría Careerstone Group y autora de Managing Up: How to Move Up, Win at Work, and Succeed with Any Type of Boss.

“Las oportunidades laborales y para tu desarrollo no surgen de la nada. Se producen en colaboración con otras personas. La gente quiere trabajar con personas con las que es fácil trabajar”, advierte Abbajay. “Ser amable y abrirte mínimamente hacia los demás hace que tus compañeros se sientan cómodos trabajando contigo. Así es como te llegan las oportunidades”.

Solo asegúrate de no mostrarte reacio a forjar amistades. “No pasa nada por no tener amigos en el trabajo”, señala Ranger. “Sin embargo, en la mayoría de las oficinas existen prejuicios contra los introvertidos, por lo que no llevarte bien con los compañeros puede convertirse en un obstáculo para tu carrera”.