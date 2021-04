'Tómbola', el programa que convirtió la tele en un vertedero

Y eso no había hecho más que empezar.

Durante la entrevista, la hija de Isabel Preysler y Julio Iglesias carga contra algunos periodistas porque “se inventan lo que quieren”. Marchante y Lozano saltan como un resorte de sus sillas y avasallan a preguntas a la invitada, que empieza a cambiar de color y que no sabe dónde meterse. Tras varios minutos aguantando el chaparrón, Chábeli se levanta y abandona el plató dejando una frase que es ya historia de la tele: “Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza”.

De aquel primer programa Karmele tiene un recuerdo nítido y, al igual que entonces, no tiene problema alguno en decir lo que piensa, caiga quien caiga: “Chábeli era una pija que decía tonterías y se creía que iba a una entrevista amable y dulce. Se vio acorralada y dijo lo de ‘esta gente son gentuza’, se levantó y se largó. Eso fue un boom. A la semana siguiente lo quería Telemadrid, a la siguiente Canal Sur y luego ya todas las emisoras locales de tele. Y así nació Tómbola”.

Una importante fuente de autoridad para hablar de Tómbola es su presentador. Ximo Rovira, que no ha podido participar en este reportaje por motivos personales, comentó hace un año en Vino y hablamos, de Levante TV , que Tómbola “funcionó como formato” y “como manera de plantear televisión de manera fresca, espontánea y faltona”: “No se había visto a un famoso en la tesitura y en las circunstancias en las que acabábamos, entre todos, sometiendo a la persona popular”.

Sostiene la periodista que con el documental de Rocío Carrasco “te das cuenta gráficamente de que allí arrancó todo”, pero que en los primeros tiempos de Tómbola no se percató ni de la trascendencia que iba adquirir “para mal” el formato ni de lo que supondría que una televisión pública destinara parte de los impuestos de los ciudadanos a generar ese tipo de contenidos.

“Tómbola lo empezó todo. Estamos tan acostumbrados a ver esa narrativa que nos parece que ha existido siempre. Pero Tómbola, desgraciadamente, fue pionera en el formato. Hasta que salió Tómbola esta puesta en escena no existía”, explica Cubells.

“Lo pone en marcha sin pudor. Tómbola nace en ese marco de corrupción televisiva. No es casualidad. No surge por azar, sino en un contexto. Esa decrepitud moral en la que empieza a instalarse la tele pública, en la que se compran y se venden principios, información, se malversan los fondos... Se instalan en esa especie de todo vale y en ese todo vale está Tómbola”, explica Cubells.

Ximo Rovira dice que se veía “como un pulpo en un garaje” y que algunas noches pensó en dejarlo. El presentador señala que “por definición”, Tómbola debía “estar sumida en el caos” y que se llegó a encontrar muy solo ante situaciones “que rozaban el Código Penal” pero que todo acabó reconduciéndose. “Aprendí mucho porque estuve muchas veces al límite y eso no deja de ser una escuela de vida”, asegura en Vino y Hablamos.

“Cuando pregunté de qué iba me dijeron que todavía no lo sabían. Tómbola nace por casualidad, porque tenían en Canal 9 un programa horripilante con cosas del corazón y alguna gente famosa que les había funcionado. Lo montaron de la noche a la mañana”, explica Karmele al teléfono mientras se enciende un cigarrillo.

Karmele Marchante, uno de los grandes reclamos del programa, trabajaba entonces en la sección de política de Día a Día, el magazine de María Teresa Campos en Telecinco. Un día recibió una llamada “de una productora que no conocía de nada” para participar en un novedoso programa que se iba a hacer al día siguiente en Valencia.

Como explica Bono, en los mentideros de la región se contaba por aquella época la supuesta broma de que la red clientelar en la televisión valenciana era de tal magnitud que, en Navidad, no hacía falta irse a casa para celebrarla porque te podías quedar en los estudios: allí tenías a toda la familia.

Cubells remata que, con Tómbola, Canal 9 se convirtió en un pionero de la telebasura: “En esos años, los servicios informativos estuvimos haciendo el programa de Alcàsser y fue nefasto. Siempre me ha parecido curioso que aquello saliera en esa coyuntura social, política y televisiva, que saliera allí, en esa cadena, que luego fue la primera cadena autonómica en cerrar”.

“El de Lady Di fue brutal. Fue un punto de inflexión”, recuerda Bono de la emisión de Tómbola tras del fatídico día en el que Diana Gales murió en un accidente de coche en París. Haciendo memoria, el periodista explica que Tómbola se convirtió en una importante fuente de críticas y en un arma arrojadiza entre los políticos. Además, se daban curiosas paradojas: “El PP pedía pedía su cierre en Andalucía y en Valencia lo defendía”.

Cubells también hace memoria y recuerda que aquello iba a escándalo semanal: “Era una cosa detrás de otra. Piensa que hubo esto que hemos visto de Antonio David, casi de una agresión física, es que allí había ataques verbales tan gruesos, tan obscenos, de tal calibre...”.

Una críticas que Karmele entendía entonces y entiende ahora. “Desde el principio la acusación de Telebasura pesó sobre Tómbola. Yo misma tuve problemas. Seguir en programas de Telecinco, como A tu lado y luego el dichoso Sálvame, me ha marcado porque yo hacía política, era enviada especial, he trabajado en Informe Semanal. Mi curriculum era perfecto. Impoluto. El tiempo que estuve en los programas del corazón me marcó muchísimo en negativo. Hace cuatro años que dejé de salir en Sálvame y todavía dudo si estoy limpia de ese error”, reconoce la periodista.

Fin de fiesta

Y como vino, se fue. El 27 de noviembre de 2004 Tómbola desapareció de la parrilla de la televisión pública valenciana, pero su semilla quedó esparcida por otros espacios televisivos de Telecinco y de Antena 3. “La audiencia fue bajando y los presupuestos eran menores y el programa se murió de inanición”, recuerda Cubells.

Una afirmación que sostiene Karmele Marchante, quién rememora cómo el nivel de los invitados fue bajando y bajando: “Al principio, como la productora tenía mucho dinero llevaba a personajes de primera fila, pero a medida que el éxito se fue asentando empezaron a poner personajes súper cutres, de tercera o de cuarta”.

Las cadenas privadas recogieron el guante de Tómbola y llevaron a cabo formatos similares. El único de ese estilo que ha sobrevivido es Sálvame, que mudó a Sábado Deluxe los fines de semana y que mantiene esa estructura de invitado estrella, según el día, hablando de su vida a cambio de una suculenta remuneración económica.

“Al margen de que sea o no sea un buen o un mal formato lo que está claro es que Tómbola inauguró una manera de contar televisiva, que ha hecho mucho daño”, sentencia Mariola Cubells.