Toñi Moreno pone en apuros a Bertín Osborne con la pregunta que nadie le había hecho antes

Toñi Moreno sentó este lunes en el plató de su programa de Canal Sur, Un año de tu vida, a “la voz de las rancheras en España”: Bertín Osborne. El cantante, además de presentar el single de su nuevo disco de rancheras, Yo debí enamorarme de tu madre, respondió a las preguntas de la presentadora, que ni corta ni perezosa se atrevió a hacerle la pregunta que nadie le ha hecho “nunca”.

“¿Cuántos hijos tienes?”, espetó Moreno al presentador de Mi casa es la tuya, dando pie a unos segundos en los que Osborne buscó la forma de contestar con sentido del humor. “He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos”, contestó –el presentador y Sandra Domecq, su primera mujer, perdieron a su primer hijo–.

“Siempre me he preguntado cómo no me ha salido un hijo secreto. Me encantaría que pasara. ¿Tú sabes lo bien que me lo iba a pasar?”, continuó el artista con sorna. “Yo sería el primero que iría corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias”, terminó diciendo.