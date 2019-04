Recientemente, mientras consumía música en Deezer (una plataforma de música similar a Spotify) escuché esta canción: Video killed the radio star, publicada en 1979, y me di cuenta de que hace 40 años ya se concretaba un pensamiento, especialmente en la industria musical: la imagen desplazaba al sonido. No solo porque se cambiara de medio pasando de la radio a la televisión, si no porque ya asistíamos al consumo ‘a demanda’ de contenidos: más allá de poder consumirlos ‘en parrilla’ o ‘por antena’ se podían consumir a través de soportes físicos, como el VCR.

Surgieron dos reflexiones al constatar el 40 aniversario de la canción que confirmaba un cambio de tendencia.

Hoy trataré la primera de ellas:

Estamos asistiendo de nuevo a un cambio de ciclo en el consumo de contenidos, en el cual la imagen se ve desplazada por la voz… ¿No recuerda esto a la ley del péndulo?