¡Viva Españe!

Y ahora viene la contradicción: resulta que en el último año, he viajado por diferentes lugares de Latinoamérica y no podía evitar recomendar las tapas, la sangría, las croquetas, la Sagrada Familia, el barrio de Chueca, un show de Pupi Poisson o el último single de Ana Mena, por poner algunos ejemplos. Y eso, sin darme cuenta, me hacía sentir orgulloso de mi país. Entonces, sucedió algo más. Tuve la oportunidad de vivir las fiestas patrias de México, y desde Chihuahua hasta Cancún pude apreciar cómo todo el país se siente orgulloso de serlo. Independientemente de sus contradicciones, luces y sombras. Después, en una visita a los Estados Unidos ⎯quizás el lugar más patriótico que haya visto nunca⎯ recordé como RuPaul en su día siguió defendiendo la nacionalidad americana aunque su presidente fuese Trump.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que en mi adolescencia la palabra ‘maricón’ se utilizaba en mi contra, y me dolía escucharla, pero con el tiempo la acepté, me la apropié y me empoderé con ello, pues al final el lenguaje evoluciona con el tiempo. Es por todo esto, que la emoción que despertó Eurovisión en gente tan alejada del perfil que suele utilizar el ‘viva España’ me ha hecho darme cuenta que no es vergüenza sentirme orgulloso de mi país, de una parte de su cultura y de mucha de sus gentes.