Vox, miseria y cochambre

ASSOCIATED PRESS Santiago Abascal, Javier Ortega Smith e Ivan Espinosa de los Monteros, en noviembre de 2019.

No se engañen: el tuit no es de un desliz o un fallo. Vendrán más barbaridades, incluso peores de las de este ese infame tuit, porque se alimentan de la desgracia. Todo forma parte de una operación muy calculada para dinamitar el Estado apelando a los sentimientos más bajos, atacando directamente al corazón, incitando al movimiento reactivo, al gesto airado, al odio al contrario, al desprecio a todo aquel que no sigue sus postulados.

Aseguran que defienden la unidad de España pero se encargan día a día, intervención a intervención, tuit a tuit, de dinamitar el Estado de derecho que los españoles se dieron en 1978. Utilizan la estrategia del Caballo de Troya: se meten dentro del sistema para destruirlo desde el interior. Su única ley es la ley de Vox. Quien no la siga o acate es, sencillamente, un despreciable.

Van contra el Gobierno, contra los políticos, contra los medios de comunicación, contra el feminismo, contra las mujeres que sufren violencia en su propia casa, contra los inmigrantes, contra los gays, contra las autonomías, contra los comunistas, socialistas, ecologistas, pacifistas. Es un partido que sólo sabe ir a la contra. Que nadie espere de ellos un mero gesto de solidaridad, compasión o decencia. Por supuesto, que nadie confíe en que contribuyan a la unidad nacional: sólo saber quebrar.